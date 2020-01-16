Глава Дагестана обратил внимание на то, что Президент в первую очередь рассказал в послании о демографии

Руководитель республики Владимир Васильев, выражая мнение о послании Президента России парламенту РФ, напомнил, что Путин, оглашая послание первым затронул самые насущные социально-демографические проблемы и вопросы обороны страны.

Глава республики отметил, что президент назвал высшими приоритетами государства демографию, ликвидацию бедности, образование, здравоохранение. Было подчеркнуто об ответственности губернаторов, всех ветвей власти на местах, которые стоят ближе к народу.

Также Глава республики отметил, что на демографическую ситуацию в Дагестане влияют традиции, ценности. По его словам, действия власти нацелены на создание условий: водоснабжение, строительство дорог и школ, благоустройство территорий.