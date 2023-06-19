Глава Дагестана обозначил перспективы улучшения инвестиционного климата региона и развития экономики

По словам Сергея Меликова, на сегодняшний день в Дагестане реализуется около пятидесяти инвестиционных проектов, каждый из которых сопровождается отраслевыми органами власти.

«Улучшение инвестиционного климата, создание максимально комфортных условий для бизнеса — одна из основных задач развития республики», — отметил глава Дагестана.

По словам Сергея Меликова, стратегическое значение для региона имеет и транспортно-логистический комплекс.

«Международный транспортный коридор «Север-Юг» уже сегодня обеспечивает экономические связи России с Закавказьем, Средней Азией, Казахстаном, Турцией и Ираном и обладает большим потенциалом для транзита международных потоков между Средней и Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком и Европой», — сказал Меликов, дополнив, что развитие международного транспортного коридора «Север — Юг» позволит дагестанским сельхозтоваропроизводителями расширять торгово-экономические связи с государствами Средней Азии, Закавказья, Индией, странами Персидского залива.