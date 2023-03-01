Глава Дагестана об образе белых журавлей, созданным Расулом Гамзатовым

«Этому образу суждено было стать символом бессмертия и живой памяти для всех россиян. Всенародным праздником стали «Дни белых журавлей», которые ежегодно проходят в поклонении прошлому подвигу народа и непоколебимой вере в завтрашний день, в лучшее будущее Родины. Особенно отчётливо неразрывную связь прошлого и настоящего, чувство родной земли «кавказца родом из Цада» мы ощущаем именно в сегодняшнее нелёгкое время. И для нас его творчество навсегда останется образцом высокой гражданственности, щедрого служения таланта своему народу», — сказал Глава Дагестана.