Глава Дагестана наградил Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова орденом Почёта Республики Дагестан III степени

Сергей Меликов:

«Ребята поставили цель – добиться высоких результатов. И они достигнуты. Это непросто! Когда смотришь бой, понимаешь, через какую психологическую нагрузку, давление, боль и травмы чемпионы приходят к медалям и поясам».

Шарабутдин Атаев:

«Огромная благодарность Сергею Алимовичу за поддержку и переживания. Очень приятно, когда глава республики следит за нашими успехами. Спасибо большое всем причастным за подготовку, веру в нас. Отдельное спасибо тренерам. Общими усилиями мы смогли достичь высокого результата».

Муслим Гаджимагомедов:

«Спасибо большое, что болеете за нас. Нам очень приятно это внимание. Хочу поблагодарить людей, благодаря которым достиг результатов: родителей, тренеров. Спасибо за то, что верили в меня и вкладывали силы. Благодарю всех за предоставленные возможности. Постараемся и дальше радовать отличными результатами и победами».