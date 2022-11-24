Глава Дагестана и генеральный директор «Газпром межрегионгаз» обсудили реализацию программы догазификации в Дагестане

Сегодня, 24 ноября, глава Дагестана Сергей Меликов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с генеральным директором Группы «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

В ходе встречи обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 гг. и догазификация региона.

Стороны отметили, что расширение мер региональной социальной поддержки и применение лучших практик субъектов РФ в этом направлении позволит значительно улучшить динамику подключения домовладений. На текущий момент для льготных категорий предусмотрено единовременное пособие в размере не более 90 тыс. рублей на строительство газопроводов внутри границ земельного участка и приобретение газового оборудования. С целью исполнения Поручений Президента РФ от 30 октября 2022 года в ближайшее время Правительством Республики Дагестан размер субсидий для отдельных категорий граждан будет доведен до 100 тыс.

«В республике реализуется масштабный проект, благодаря которому люди могут бесплатно подвести газ к своим домам. Ещё проще этот процесс мы постараемся сделать для льготных категорий граждан, увеличив средства на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Сейчас важно ускорить темпы субсидирования и расширить список категорий граждан, имеющих право на субсидию», – подчеркнул Сергей Меликов.

Сергей Густов со своей стороны отметил: «Мы продолжаем взаимодействие с правительством и по консолидации газовых сетей, и по строительству новых объектов. Расширение возможности использования жителями природного сетевого газа и надежная эксплуатация существующей газовой инфраструктуры – важнейшие направления нашей работы в Дагестане».

Отметим, в Дагестане в 2021–2022 гг. завершено строительство четырех межпоселковых газопроводов в Хунзахском и Гумбетовском районах. Возможность подключения к сетевому газу создана для более чем 2,5 тыс. домовладений и 10 котельных в 17 населенных пунктах. Ведутся проектно-изыскательские работы для строительства 56 газопроводов, технического перевооружения и реконструкции газораспределительных станций.