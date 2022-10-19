Глава Дагестана генерал-полковник Сергей Меликов и командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаров прибыли в Республиканский центр образования в Каспийске.

Здесь сегодня откроют один из специализированных «росгвардейских» классов. Всего в городах и районах республики с этого дня начнут работу 14 таких классов. Они созданы в целях военно-патриотического воспитания молодёжи, развития детей, повышения авторитета и престижа военной службы.

Инициатива создания профильных классов в Дагестане принадлежит руководству Управления Росгвардии по РД и поддержана лично главой региона Сергеем Меликовым.