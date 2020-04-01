Глава Дагестана анонсировал меры поддержки предпринимателей

Власти Дагестана озвучили меры поддержки предпринимателей. Так, при упрощенной системе налогообложения субъекты малого и среднего бизнеса будут платить 3% вместо 6%, для субъектов, задействованных в социальном предпринимательстве и информационных технологиях, налог составит 1%.

По налогам, включенным в специальный режим, налоговые платежи уменьшатся в два раза: с шести до трех процентов, такой процент установлен и для аграриев.

Налог на имущество организаций снижен с 1,5 % до 1 %. Власти также предусматривают отсрочку по платежам за аренду государственных и муниципальных объектов.

Меры поддержки будут определены отдельно для субъектов предпринимательства, оказывающих услуги в сфере туризма и занятых в промышленном производстве.

Кроме того, Владимир Васильев дал рекомендации освободить от уплаты транспортного налога семьи с 4 и более детьми.