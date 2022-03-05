Глава Буйнакского района Камиль Изиев прокомментировал итоги региональной конференции «Комплексное развитие территорий в Республике Дагестан

По словам Камиля Изиева, в республике сегодня приоритетное внимание уделяется эффективному использованию земельных ресурсов, что является залогом именно комплексного развития муниципалитетов и региона в целом. Особенно это актуально в условиях малоземелья, характерного для нашей республики.

«Особое внимание обращу на тот факт, что за последние годы очень много сделано в районе по урегулированию земельных отношений, что, в частности, позволило дополнительно ввести в хозяйственный оборот 2000 га пашни, задействовать ранее неиспользуемые участки под строительство объектов социальной инфраструктуры.

То, что вопрос комплексного развития муниципалитетов стал объектом отдельного рассмотрения под личным руководством Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, демонстрирует серьезность и государственность подхода в интересах каждого жителя Дагестана», — отметил руководитель муниципалитета.