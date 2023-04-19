Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев прокомментировал обращение Главы РД НС

«В обращении Сергея Алимовича Меликова к Парламенту Дагестана прозвучали важные тезисы, определившие ориентиры развития республики на ближайшее будущее.

Сегодня мы живем в очень непростое время и документ, представленный Главой отражает реалии этого времени — поддержка участников специальной военной операции и их семей. В зону СВО республикой направлено более 5 тыс. тонн гумманитарного груза, а с учетом помощи от религиозных и благотворительных фондов — 8,5 тыс. тонн. Как сказал Глава республики, это один из самых высоких показателей среди регионов. И это говорит о неравнодушии, сплоченности и единстве дагестанского народа.

Как руководителя муниципалитета, меня, конечно, прежде всего волнуют вопросы социально-экономического характера, которым было уделено в Послании важное внимание. В республике строятся новые школы, детские сады, объекты спорта и водоснабжения. Последнее — очень актуально для Буйнакска и мы надеемся, что строительство нового водовода «Чиркей-Буйнакск» переломит сложившуюся ситуацию с водоснабжением в городе. Проблемы ЖКХ все еще остаются актуальными для жителей республики, и Буйнакска в том числе, но сделаны значительные шаги для их разрешения и работа в этом направлении будет продолжена.

Не менее важным для нашего муниципалитета остается вопрос повышения доходной части бюджета. В обращении Глава региона сказал о создании зональных рабочих групп, которые актуализируют налогооблагаемую базу.

Все основные направления деятельности органов государственной власти и обозначенные приоритеты, содержащие в Послании, будут приняты к действию в муниципалитете», — сказал мэр.