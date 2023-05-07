Глава Бабаюртовского района Даниял Исламов в преддверии Дня Победы в селе Адиль-Янгиюрт открыл мемориальную доску в память воина СВО

Военнослужащий Тимур Османов погиб защищая мир на Донбассе от неонацистов и сатанистов.

Мемориальная доска была установлена на фасаде дома Героя. На мероприятии приняли участие родные и близкие героя, друзья и односельчане.

В своем выступлении глава муниципалитета Даниял Исламов выразил благодарность родителям Тимура Османова Камалу и Патимат Османовым за достойное воспитание сына.

«Нам сегодня трудно выразить слова благодарности родителям нашего героя за достойное воспитание сына. Он всегда останется в нашей памяти. Мы будем оказывать помощь его семье. Это все то, что мы можем сделать ради него», — сказал Даниял Исламов.

Хочется отметить, что Тимур Османов в сентябре прошлого года добровольцем ушёл на фронт для защиты жителей Донбасса от укронацистов и сатанистов. Спустя месяц 14 октября 2022 года в ходе выполнения заданий высшего командования в районе поселка Подкуйчанск Сватовского района Луганской Народной Республики получил смертельное осколочное ранение. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевого задания, Тимур Османов награжден орденом Мужество посмертно.

По решению депутатов сельского Собрания села Адиль-Янгиюрт, в честь Тимура Османова переименовали улицу, где проживал герой.