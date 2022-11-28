Глава Ахтынского района встретился с женами и родителями мобилизованных

В преддверии Дня матери руководитель Ахтынского района Осман Абдулкеримов и председатель Райсобрания депутатов Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев в уютной обстановке встретились с родными и близкими мобилизованных граждан муниципалитета.

С поздравительной речью с наступающим Днём матери к родителям и жёнам военнослужащих обратился глава района Осман Абдулкеримов.

«Я очень рад что сегодня вы выделили время чтобы прийти на это мероприятие. Хочу сказать, что самая сложная работа — это быть матерью. Ведь именно мать воспитывает в своем сыне такие качества как честность, мужество, доброта, ответственность.

В этот день я хочу от всего сердца пожелать здоровья вам и вашим близким, благополучия, мирного неба над головой, и пусть на вашем лице всегда сияет улыбка. Хочу сказать, я лично и Абдул-Керим Нажмудинович еженедельно связываемся с нашими ребятами. Мы знаем всё что там происходит и стараемся оказать им всяческую поддержку. В рамках акции «Посылка от матери», благодаря слаженной работе наших односельчан, нам удалось направить в сборный пункт три гуманитарных груза. И могу уверенно сказать, что эти посылки уже дошли до наших ребят», — отметил глава района.

В рамках мероприятия глава района очередной раз поинтересовался у матерей военнослужащих о проблемных вопросах, и отметил, что руководство района всегда готово оказать им непосильную помощь: привезти дрова, помочь пройти дополнительное медобследование, и многое другое. Кроме того, муниципальный штаб волонтеров всероссийской акции «Мы вместе» помогает семьям по хозяйству.

В свою очередь близкие военнослужащих выразили слова благодарности главе за оказываемое внимание и поддержку в столь непростое для них время.