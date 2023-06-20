Глава Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев встретился с участником специальной военной операции на Украине Бахрамом Магарамовым

Бахрам Магарамов — уроженец села Ахты Ахтынского района, будучи военным на пенсии, в рамках мобилизации поехал на СВО в сентябре 2022 года. Можно смело сказать, что человек посвятил себя военному делу, защищая интересы Родины и обеспечивая национальную безопасность.

Абдул-Керим Палчаев поинтересовался здоровьем военнослужащего и проблемными вопросами его семьи, отметив, что решение вопросов семей участников спецоперации является первостепенной задачей любого руководителя района.

В свою очередь, Бахрам выразил слова благодарности руководству муниципалитета за внимание и поддержку, оказываемые его семье.

Для любого военнослужащего важно знать, что его близкие обеспечены надежной защитой и всем необходимым.

В период боевых действий на передовой такая поддержка имеет важнейшее значение для сохранения воинственного духа бойца.