Глава Агульского района Закир Каидов прокомментировал послание Президента России

15 января в администрации МО «Агульский район» состоялся коллективный просмотр послания Президента РФ. Это важнейшее событие в политической жизни страны, ведь в рамках послания Президент обозначил главные задачи и стратегические направления развития нашего государства.

По завершении церемонии оглашения послания Президента в администрации Агульского района обговорили его основные тезисы.

Глава Агульского района Закир Каидов отметил те аспекты, которые касаются социальной сферы и системы образования, так как именно качественное образование и квалифицированная медицинская помощь являются важнейшими критериями развития общества.

Закир Каидов назвал необходимой озвученную Президентом организацию для учащихся начальной школы бесплатного горячего питания, для которого предусмотрено финансирование из трех источников: федерального, регионального и местного. По мнению главы района, верность такого решения очевидна, так как дети из малообеспеченных семей не имеют возможности полноценно питаться.