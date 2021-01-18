Глава Агульского района Закир Каидов: «Последствия от употребления наркотических веществ могут быть такими же, как от терроризма»

Сегодня, 18 января, состоялось очередное совещание главы Агульского района Закира Каидова с участием руководителей организаций и учреждений, расположенных на территории муниципалитета.

Открывая совещание, руководитель муниципалитета попросил ряд руководителей доложить об оперативной обстановке. По причине отсутствия представителей ОМВД и Агульской ЦРБ, по этим направлениям информация не была озвучена.

Сотрудник пожарной части №35 Ибрагим Ибрагимов в своем докладе назвал ситуацию спокойной и отметил, что работа проходит в штатном режиме.

Комментируя выступление представителя пожарной части, Закир Каидов напомнил о несчастном случае, произошедшем в Махачкале, где в результате пожара погибли 4 члена семьи, и призвал усилить профилактическую работу.

Начальник районных электросетей Низамудин Шабанов констатировал бесперебойную поставку электроэнергии для населения Агульского района и сообщил, что отключения происходят в основном по причине проведения ремонтных работ на электролиниях.

«В этом году по подтвержденному плану запланированы ремонтные работы в четырех населенных пунктах: Рича, Тпиг, Буршаг и Гоа. Работы должны начаться с апреля месяца», — доложил Шабанов.

В свою очередь глава муниципалитета отметил необходимость добавления новых трансформаторов и проведения электролиний в новые микрорайоны в сельских поселениях.

«У нас есть несколько обращений жителей новой части села Хутхул. Это связано с низким напряжением электроэнергии. Посмотрите, какие работы нужно провести. Если со стороны администрации какая-то помощь будет необходима, то мы готовы к совместной работе», — отметил руководитель муниципалитета.

Также была затронута тема предоставления жилья детям-сиротам и воинам-афганцам.

«Ежегодно по 2 человека у нас получают жилье, в этом году запланировано для 4 детей-сирот. Список тех, кто стоит на очереди, должен быть прозрачным и в открытом доступе», — сообщил Каидов.

Кроме того, главой района был озвучен вопрос, связанный с вывозом мусора.

«Больше года занимаемся вывозом мусора собственными силами, хотя не всегда вывоз мусора оплачивается вовремя. Как-то с этим справляемся», — пояснил руководитель муниципалитета.

Далее глава обсудил наркоситуацию в Агульском районе.

«У нас официально на учете никого нет, но различного рода информация об употреблении различного рода наркотических средств поступает. Последствия от употребления наркотических средств могут быть такими же, как от терроризма. Потому что страдают близкие, семья, соседи, родственники, все страдают. Бывают более серьезные последствия. В этой связи нам нужно продолжать работать и выявлять их. Это задача не только самой комиссии, но и правоохранительных органов, глав сельских поселений, имамов, руководителей учреждений», — заключил Каидов.

Камиль Мирзоев