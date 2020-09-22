Глава Агульского района Закир Каидов обратился к вновь избранным депутатам

Салам аллейкум, уважаемые депутаты, неделю назад вы были кандидатами, а теперь уже депутаты, я вас поздравляю с избранием, желаю крепкого здоровья, это особенно актуально в реалиях сегодняшнего дня, хочу пожелать здоровья близким, родным и, конечно, успехов на той стезе, на которую вы сегодня ступили.

Стезя эта может быть такой, на которой нет оплаты, но эта общественная работа очень нужная и очень важная, это труд. Каждый человек, живущий в районе, должен проявлять свою активную гражданскую позицию, и вне зависимости от должностей, регалий мы должны каждый день участвовать в жизни нашего района, потому что от этого зависит очень многое и то, что мы оставим нашим последующим поколениям.

Не нужно забывать наши традиции, мы должны чтить память наших предков, помнить тот героический труд, который проявляли наши деды и отцы, и последующим нашим поколениям мы должны оставить то, что нам досталось, в самом лучшем виде. Наши предки жили в более суровых, более тяжелых условиях. Посмотрите на дома, мосты, дороги и все, что делалось нашими предками. Это делалось руками, там не было соответствующей техники, того, что есть в современном обществе, там не было зарплат, не было аукционов и тендеров, но у людей была вера, был настрой на то, чтобы созидать, и этот настрой мы должны сохранить.

Меняется подход к работе, к жизни, меняются отношения между людьми. Но исторически так сложилось, что ценности не меняются, их невозможно чем-то другим, фальшивым, наносным, подменить. Сохранить и оставить только ценности, которые присущи нам, человечеству, людям созидательного труда, вот это и является и будет вечными ценностями. Как говорится, пыль уйдет, останется только основа, останется стержень, вот над этим мы должны работать, каждый из нас, вне зависимости от социального положения, вне зависимости от той должности, которую занимает, сегодня мы обязаны сплотиться, взявшись за руки, объединить усилия и сохранить нашу Родину.

Не словами, не патриотическими речами, лозунгами, а именно действиями, своей ежедневной деятельностью, ежедневным созидательным трудом, только так мы сможем с вами достичь каких-то более высоких целей, и завтра вы своим детям и внукам сможете сказать, что вы причастны к тому, что мы сохранили, мы создали. И вы можете сказать своим детям, что вы своими усилиями сохранили свою культуру, свой язык, свою Родину, и только в этом есть смысл, есть жизнь. Понятно, что мы все должны работать, все должны зарабатывать, все должны быть обеспечены, в каждом доме должен гореть очаг, у каждого человека должен быть достаток, к этому надо стремиться.

За год с лишним на этой должности мы постарались услышать каждого, кто приходит, с кем встречаемся, мы постарались хоть немного изменить отношение к работе. Но, к большому сожалению, мы видим, что нам не хватает квалифицированных кадров, у нас отток молодежи все еще продолжается, у нас просто не хватает рабочих рук. Вы видите, в 10 школах нашего района проходят ремонты капитального характера по тепловому режиму, где-то есть бригады сельских поселений, а где-то – нет. За этот период, когда у нас идут строительные работы, у нас трудоустроены более ста человек. Это работа, это заработок, но мы замечаем, что у нас люди, особенно молодежь, не хотят работать. Им нужно дать небольшую работу, где напрягаться особо не нужно, где просто надо числиться и получать 8-9 тысяч, но не зарабатывать, ну, не хотят работать. Приходит очень много граждан на прием, хотят вот такую работу, но ни один гражданин не приходит и не говорит: «Дайте землю, я начну работать». У нас много земли, но нет такого, чтобы что-то делать, что-то создавать, и это прискорбно.

Мы должны сами измениться сначала, а потом нужно менять отношение людей. Мы можем много чего говорить, можем ругаться, можем драться, но всегда нужно помнить о том, что от наших с вами действий зависит жизнь нашего района, наших жителей. Мы проводим работы по очень многим направлениям, и по многим направлениям нам действительно не хватает специалистов, которые на первичном уровне просто готовили бы документы. Мы готовы им идти навстречу, но, к большому сожалению, нет людей, которые на местах могли бы заниматься этим. Мы готовы помогать людям, которые хотят работать на земле, хотят развивать наши традиционные ремесла, но таких единицы, мы ежедневно на встречах, на совещаниях говорим об этом. У нас подход стал немножко ленивый, мы не хотим работать, хотим числиться, получать зарплату в 7, 8, 9 тысяч от государства, работать на земле, работать руками с небольшим трудом не хотим, ресурсы у нас есть, земля есть, все есть, только нужно, чтобы у людей был настрой и стимул, чтобы что-то делать. Что бы мы ни говорили и ни делали, мы не делаем даже 10 процентов того, что делали наши деды.

Просто каждому в своем селении нужно пройтись, посмотреть те мосты, те дома, те общественные территории, которые нам достались от дедов, и мы с вами просто их не сохраним, поэтому вас, всех депутатов избранных, хочу попросить, чтобы вы не были безучастными к жизни вашего села, нашего района, нашего населения, вы и есть наше население, наиболее активная его часть, нам с вами надо работать, приходите с предложениями, идеями. Не нужно приходить и говорить, что кто-то на два рубля больше получает, а вы — меньше, приходите с идеями, мы готовы поддерживать эти идеи и реализовывать их. Нам надо просто измениться, я вас уверяю, что мир вокруг нас тоже изменится. Мы сможем очень многое сделать, даже больше, чем думаем, но только вместе. Только тогда мы сможем что-то реализовать, иначе мы с вами останемся на том же уровне, будем сидеть на годекане, ругать власть, но поднять камень и убрать с дороги не будем способны, если будем так же продолжать.

Давайте не будем международную политику обсуждать, начините с себя, со своего двора, со своей улицы, со своего дома, вот тогда все изменится. Мы открыты к диалогу, открыты к общению, готовы воспринимать ваши лучшие идеи и реализовывать их, потенциал у нас есть. Я вам скажу, что мы ничем не хуже всех остальных муниципалитетов. К нам приезжают гости, они восхищаются нашей природой, мы ежедневно ее видим, и для нас просто приелось это все, а вот гости, которые из Дагестана даже приезжают, восхищаются красотой нашего района, нашей природы, нам надо беречь это все.

Здесь присутствуют главы сельских поселений, депутаты и общественные деятели, это совместная работа. Если вам указывают на что-то, делают замечание, не надо злиться, надо воспринимать правильно и устранять. Только так мы достигнем высоких целей.

Мы посчитали, у нас за год привлеченных инвестиций, не считая средств местного бюджета, около 119 млн рублей. Это разные направления, разные проекты, просто так это не появляется, за каждой копейкой есть труд наших сотрудников, труд наших друзей. Но так долго не может продолжаться, мы должны быть самыми лучшими во всем, мы не можем без конца сидеть в красной зоне, мы должны находить зеленую зону и даже передовые позиции.

Из этих 119 миллионов 30 процентов – это заработок тех, кто работает, это деньги, которые приходят к каждому домой, кто хочет зарабатывать. Это хорошая цифра в разрезе нашего района, наши магазины продают больше продуктов и товаров, это будет работать внутри нашей экономики, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы сюда приходило больше денег и здесь люди зарабатывали больше.

Конечно, многое хочется сказать вам сегодня, но я хочу вам пожелать настроя на то, чтобы работать, и двигаться нам надо вместе и только вперед, не оглядываясь назад, не обсуждая прошлое. Это прошлое как камень, не надо с собой тащить его. Здесь есть прекрасная половина человечества, избранные депутаты, им хочу пожелать семейного счастья, а нашей сильной половине, мужчинам, желаю, чтобы включили свои сильные стороны и реально соответствовали статусу мужчин горцев, давайте сохраним наши лучшие традиции.