Глава Агульского района встретился с семьями участников СВО

В преддверии новогодних праздников в администрации МО «Агульский район» прошла встреча руководства муниципалитета с семьями участников СВО. Мероприятие состоялось по инициативе руководителя муниципалитета Закира Каидова.

В приветственном слове глава отметил, что агульцы никогда не забывают о своих земляках, принимающих участие в специальной военной операции, и об их семьях.

«Для нас они уже Герои, потому как эти ребята отвагой и мужеством сражаются за интересы нашей Родины», — сказал Закир Каидов. Самым маленьким участникам встречи были вручены сладкие подарки.