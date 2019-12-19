Глава Агульского района проинспектировал муниципальные объекты в селах Яркуг, Кураг, Арсуг и Буршаг

18 декабря глава Агульского района Закир Каидов с начальником Отдела образования района Магомедом Гусейновым посетили муниципальные объекты сел Яркуг, Кураг, Арсуг, Буршаг.

Глава района изучал обстановку на местах, чтобы ознакомиться с существующими проблемами. Совместно с начальником Отдела образования района Магомедом Гусейновым посетили учреждения системы образования в сёлах, КДЦ, библиотеки.

В ходе посещения школ побеседовали с педагогическими коллективами, посетили занятия, поговорили с учениками, встретились с самыми маленькими участниками образовательного процесса. Выслушали пожелания учителей, направленные на улучшение образовательного процесса. Закир Гусейнович акцентировал внимание педагогов на качестве образования, пожелал всем плодотворной работы и обещал со своей стороны максимальную поддержку.

Также глава осмотрел объекты водоснабжения. Обсудил с жителями насущные проблемы и вопросы.

В ходе подобных выездных мероприятий появляется возможность не только непосредственно ознакомиться с жизнью в отдаленных селах, но и провести конструктивный диалог с населением для определения проблем, задач и путей их решения.