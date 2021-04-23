Глава Агульского района прокомментировал Послание Президента страны к Федеральному Собранию

«В Послании Глава государства изложил свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Важный акцент был сделан на повышение жизненного уровня людей. Россия столкнулась с эпидемией в то время, когда еще дают о себе знать демографические последствия Великой Отечественной войны и 90-х годов прошлого века. Именно поэтому первый и один из самых обширных блоков нынешнего послания — социальный.

«Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры», — сказал президент.

Сберечь главное достояние России — людей — в этот непростой период поможет вакцинация населения от COVID-19.

Особое внимание, как и при оглашении послания в прошлом году, Владимир Путин уделил поддержке семей с детьми, кроме того новые меры поддержки вводятся для женщин в положении, которые испытывают материальные трудности. В рамках блока социальной политики президент большое внимание уделил созданию условий для качественного образования — от школьной скамьи до вуза. Также одним из ключевых решений, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным, касалось и поддержки регионов, в том числе при помощи новой меры финансовой помощи — инфраструктурных кредитов. Они будут выдаваться по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. Не маловажная тема, особенно и для Агульского района, поддержка газификации затронутый в Послании.Путин поддержал инициативу «Единой России» подключать газ до участка бесплатно.

Уверен в том, что практически каждый озвученный посыл Послания был востребован и найдёт отклик в самых различных слоях общества. «Малоимущие, многодетные и неполные семьи, представители малого и среднего бизнеса, научное сообщество, работники культуры, образования и медицины — все они почувствовали, что Президент и государство готовы и дальше поддерживать их в сложный постковидный период», – заключил глава муниципалитета Закир Каидов.