Глава Агульского района призвал каждого жителя муципалитета сделать прививку от COVID-19

Сегодня, 17 января, глава Агульского района Закир Каидов провел очередное еженедельное совещание с руководителями учреждений. По традиции были заслушаны доклады о текущей оперативной обстановке в муниципалитете от соответствующих структур.

Так, главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов отметил значительное снижение среди жителей района уровня заболеваемости ОРВИ, что особенно наблюдается среди детей. Он также поблагодарил глав сельских поселений за содействие в работе медицинских служб в работе иммунизации населения.

По итогам доклада руководителя учреждения здравоохранения Закир Каидов напомнил о приближающейся новой волне «омикрона» и призвал всех руководителей учреждений консолидировать усилия на увеличение темпов вакцинации. Как отметил глава муниципалитета, если в районе не достигнуть нужного уровня вакцинации, то ни врачи, ни лекарства, ни коечный фонд с масштабами новой волны вируса не справятся. Он выразил готовность оказать содействие в увеличении числа привитых от коронавируса.

Закир Каидов призвал всех сделать так, чтобы муниципалитет не был среди отстающих по вакцинации, и не забывать о санитарных нормах, включая масочный режим.

Он заявил, что необходимо приложить усилия, чтоб охватить иммунизацией наибольшее число людей и достигнуть 60% к концу месяца. «Это забота обо всём районе, о всех её жителях. Считайте, что мы с вами находимся на передовой», — отметил глава района.

Камиль Мирзоев