Глава Агульского района поздравил жителей муниципалитета с Днем Государственного флага России

«Уважаемые жители Агульского района! Сердечно поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Триколор — это флаг нашей любимой России, который наряду с гербом и гимном является важнейшим символом её государственности.

Праздник 22 августа берёт своё начало ещё с эпохи правления Петра I, и эта богатая история хранит в себе прошлое, настоящее и будущее нашей Родины. Пускай же вечно он развивается по ветру, вселяет в нас новые надежды, будучи воплощением самых лучших качеств, в числе которых честность, справедливость и добропорядочность. Желаю каждому из нас высоко нести честь нашей Родины и никогда не забывать о героических подвигах наших соотечественников. С праздником!» — сказал в поздравлении руководитель муниципалитета Закир Каидов.