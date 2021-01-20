Глава Агульского района поздравил со 100-летием ДАССР

Уважаемые агульцы!

2021 год юбилейный для Дагестана. Сегодня, 20 января, исполняется ровно сто лет со дня создания ДАССР. Это важнейшая веха в нашей истории. Тысячи людей трудились на благо Отечества, вкладывая силу и душу в общее дело созидания и развития.

Наша общая задача — сохранить и приумножить наследие предков, сделать все возможное для прогрессивного развития нашей республики. Дорогие друзья, мира вам и вашим семьям, здоровья.

Желаю вам следовать строгим национальным адатам, быть носителем этнической самобытности своего народа на гордость предкам и в назидание потомкам. История Дагестана всегда пестрила именами и подвигами, давайте чтить память героев, чей труд и ответственность позволили задать верный вектор развития нашей республики.

Здоровья всем и благополучия. Успехов и достижений. Всего самого доброго в общем деле на благо республики и всей страны.

Глава Агульского района Закир Каидов