Глава Агульского района поздравил Сергея Меликова с избранием на должность Главы Дагестана

Уважаемый Сергей Алимович! Поздравляю Вас с официальным вступлением в должность Главы Республики Дагестан! Я убежден, что Ваша жизненная позиция послужит хорошей основой для конструктивной работы по созданию сильного, экономически стабильного региона. Убеждён, что Вы сделаете всё необходимое для реализации значительного социально-экономического потенциала Дагестана, повышения качества жизни людей. Труд Главы республики — это тяжелая обязанность. Сегодня судьба Дагестана вверена Вам. Этот кредит доверия, оказанный коллегами, Вы заслужили своими лидерскими качествами и организаторскими способностями. Этот высокий пост налагает на Вас большую ответственность перед дагестанским народом. Пусть каждое Ваше решение, каждый поступок будут продиктованы заботой о благе людей и республики в целом. Чтобы возглавлять Дагестан в наше непростое время, необходимо обладать не только административными способностями и управленческим опытом, но и суметь зажечь надежду на достойное будущее в сердцах людей. Желаю Вам на этом нелегком поприще сохранять стойкость духа, быть последовательным и упорным в достижении поставленных целей: сделать жизнь в республике обеспеченной, безопасной, счастливой и радостной. Желаю Вам успехов в работе и всего самого доброго.

С уважением, глава МО «Агульский район» Закир Каидов

Источник: Пресс-служба администрации Агульского района