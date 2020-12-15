Глава Агульского района поможет Гасратали Пирдамову

Гасратали Пирдамов с первых дней борется со сложным диагнозом «детский церебральный паралич». Ему четыре года и в своем юном возрасте он показывает сильный характер тем, что, несмотря на сложности, остается очень активным мальчиком.

Гасратали нуждается в помощи специалистов, чей профессионализм позволит ему передвигаться без усилий и проблем.

Администрация муниципалитета активно реагировала на ситуацию Гасратали. После обращения руководства района была выделена квота для лечения в городе Санкт-Петербурге, также были достигнуты договорённости с московскими реабилитологами, которые готовы оказать содействие.

Однако, обращение к специалистам пришлось временно отложить по причине пандемии COVID-19. Поездку перенесли на время после новогодних праздников, когда мальчик с родителями сможет уехать на лечение.

Помимо этого, ребенку предоставили все, что поможет его родителям обеспечить хороший уход за ребенком: две специализированные коляски, а также медицинский ортопедический матрас.

Не так давно четырёхлетний малыш Гасратали из села Рича стал героем социальных сетей. В данный момент активистом района организован сбор средств для помощи ребенку.

Глава поблагодарил каждого, кто откликнулся на просьбу о помощи, однако подчеркнул, что ребенку будет оказана вся необходимая помощь в том числе и финансовая, в связи с чем попросил прекратить сбор денежных средств.