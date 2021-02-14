Глава Агульского района помог больному ребенку получить лечение в Москве

Гасратали Пирдамов из села Рича Агульского района с первых дней жизни борется со сложным диагнозом «детский церебральный паралич». Администрация муниципалитета активно отреагировала на призыв о помощи родителей Гасратали.

После обращения главы района Закира Каидова Москва предоставила возможность для лечения Гасратали Пирдамова в филиале №2 Детской городской клинической больницы №9 им.Г.Н.Сперанского Департамента здравоохранения города Москвы.

Однако, обращение к специалистам пришлось временно отложить по причине пандемии COVID-19. Поездку перенесли на время после новогодних праздников, когда мальчик с родителями сможет уехать на лечение.

Кроме того, ребенку были предоставлены все средства для оказания помощи: две специализированные коляски и медицинский ортопедический матрас.

Глава поблагодарил каждого, кто откликнулся на просьбу о помощи, однако подчеркнул, что ребенку будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и финансовая. Все расходы за лечение Гасратали взял на себя Закир Каидов.

Накануне глава МО «Агульский район» лично проводил Гасратали Пирдамова с родителями на лечение.

Источник: Пресс-служба МО «Агульский район»