Глава Агульского района поблагодарил участников общерайонного субботника

Сегодня, 12 апреля, под руководством главы МО «Агульский район» Закира Каидова в администрации Агульского района прошло очередное еженедельное совещание. В начале совещания глава района поздравил присутствующих с началом священного месяца Рамадан и мусульманского поста, поблагодарил население района, руководителей сельских муниципалитетов за организованное проведение 10-го апреля общерайонного субботника по благоустройству территорий.

Закир Каидов также проинформировал участников совещания, что после 20 апреля ожидается посещение Агульского района с рабочим визитом врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Далее были заслушаны доклады об оперативной обстановке в муниципалитете.

О ситуации с коронавирусной инфекцией доложил главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов. Было отмечено, что в районе продолжается вакцинация от коронавируса. Организуется вакцинация с выездом в села на базе передвижного мобильного пункта. Так, недавно провели вакцинацию 25 человек, живущих в селах Яркуг и Кураг. Заодно проводится и медосмотр населения.

Соблюдение правопорядка и общественная жизнь в районе спокойная, о чем доложил представитель ОМВД РД по Агульскому району Иса Курбанов.

Начальник районных электросетей Изамудин Шабанов информировал, что переключения в подаче электроэнергии связаны с ремонтом линий в системе энергоснабжения.

Заместитель начальника ПЧ-35 Ибрагим Ибрагимов доложил о том, что чрезвычайных происшествий в муниципалитете за неделю не зафиксировано.

Закир Каидов подверг резкой критике учреждения и организации, срывающие сроки предоставления учетной и отчетной документации в соответствующие службы как ПФР, ФНС и т.д., что сказывается на общих показателях района.

Также обсужден ряд текущих вопросов, по которым Закир Каидов дал поручения соответствующим службам муниципалитета.

Абдурахман Манафов, заместитель и.о.гл.редактора «Вести Агула»