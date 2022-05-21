Глава Агульского района обратился к выпускникам школ муниципалитета

«Дорогие выпускники, наступил особенный для вас день. Последний звонок — это праздник грусти, потому как вы прощаетесь с родной школой, и одновременно радости и надежд, потому что для вас с этого момента открываются новые двери. Уверен, что многие из вас уже приняли решение, в какой профессиональной области реализовать свои знания, навыки и мечты. С каждым днём, ответственность, которая возлагается на вас, будет расти, и теперь многие решения вам придётся принимать самостоятельно. Желаю вам сохранить и многократно приумножить тот багаж знаний и духовно-нравственных ценностей, которыми одарили вас учителя и родители. Пусть у вас всё получится и впереди будут лишь перспективы и радости. Будьте примерами терпения и созидания, стремления и роста. В добрый путь», — пожелал глава Агульского района Закир Каидов.

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