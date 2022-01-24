Гинцбург заявил об отсутствии госпитализаций с «омикроном» среди привитых «Спутником V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии данных о госпитализации со штаммом коронавируса «омикрон» привитых вакциной «Спутник V».

«Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность «Спутника V» к штамму «омикрон». Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной «Спутник» нет», — сказал Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, соответственно, смертей и тяжёлых случаев из-за «омикрона» среди вакцинированных тоже нет.

Также он отметил, что пока решений о модификации препарата под новый штамм принято не было, но центр имеет все необходимые наработки для данного шага.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/952408-gincbur-sputnik-gospitalizacii-omikron