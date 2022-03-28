Гинцбург заявил, что назальную вакцину проверяют против «омикрона»

Назальную вакцину от коронавирусной инфекции в экспериментальных опытах проверяют против штамма «омикрон», она работает, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, в экспериментальных опытах ее проверяют против «омикрона», она работает», — сказал он.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса («SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021»), разработанной Центром Гамалеи. В пятницу сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины от коронавируса.

Источник: РИА Новости