Вакцинация, Здравоохранение

Гинцбург: повторно заболеть ковидом выше риск у тех, кто переболел, а не привился

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Вероятность повторного коронавируса выше у тех, кто переболел, но не привился, по сравнению с теми, кто прошел вакцинацию. Такое мнение высказал директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Те люди, которые просто переболели, не были вакцинированы, соответственно у них шанс вторично заболеть за счет невысокой специфичности антител, особенно, когда происходит при этом смена штамма с одного на другого, очень высокая», — сообщил Гинцбург в интервью «России 1».

При этом он уточнил, что у вакцинированных вырабатываются антитела, специфичность которых достаточна для того, чтобы нейтрализовать не только тот штамм, против которого непосредственно они были созданы, но и близкие штаммы.

Ранее главврач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, почему антитела после COVID-19 сохраняются недолго. Он объяснил, что организм не будет поддерживать количество антител бесконечно долго при отсутствии контактов с вирусом. Скорость этого снижения различна, но у большинства людей критическое снижение напряженности иммунитета наступает через шесть месяцев.

Источник: https://rg.ru/2022/02/18/gincburg-povtorno-zabolet-kovidom-vyshe-risk-u-teh-kto-perebolel-a-ne-privi…

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