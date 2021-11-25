Гинцбург: побочных эффектов после применения назальной вакцины от COVID-19 не обнаружили

Побочных эффектов после применения назальной вакцины против новой коронавирусной инфекции не зафиксировано, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов. Эффективность нужно будет проверять», — сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли она быть опасна для аллергиков, Гинцбург указал: «Как и любой препарат — только когда стадия обострения заболевания. Когда обострения нет — пожалуйста, используйте, никаких ограничений нет».

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй этапа клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивая еще один барьер на пути инфекции.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/13015541