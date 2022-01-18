Вакцинация

Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против «омикрона» в 75 процентов

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Эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрона» составляет около 75%, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону», протективность составляет 75%», — сказал Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он сообщил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» через 6 месяцев защита против «омикрона» составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты «Спутником V» 6-12 месяцев назад, защита порядка 56-57%.

Источник: https://ria.ru/20220118/sputnik-1768321171.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop

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