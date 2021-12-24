Гинцбург оценил эффективность препарата на основе антител против «омикрона»

Препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и против штамма «омикрон», заявил директор центра Александр Гинцбург.

Центр Гамалеи сейчас работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител — это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов говорил, что лекарство находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100 процентов.

«Набор моноклональных антител проверен на «омикроне» и очень хорошо работает», — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что клинические исследования препарата планируется начать после новогодних праздников и завершить в течение трех месяцев.

Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что в России зарегистрированы 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19. Помимо этого, по ее словам, зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса, что составляет 40% от всех зарегистрированных систем.

Российскими учеными сегодня также разработано и зарегистрировано семь вакцин от COVID-19.

Источник: https://ria.ru/20211224/effektivnost-1765260908.html