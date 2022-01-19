Гинцбург объяснил, почему нельзя считать «омикрон» однозначно более легким

У людей без иммунитета возможно тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Александра Гинцбурга, нельзя однозначно утверждать что тяжелое течение при этом варианте проходит реже.

«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что привитых «Спутником V», скорее всего, эта проблема вообще не коснется.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом сделать прививку. По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России составляет 56,1 процента. Власти неоднократно заявляли, что для того, чтобы справиться с COVID-19 в стране, необходимо, чтобы этот показатель достиг отметки в 80 процентов.

Источник: https://ria.ru/20220119/omikron-1768480237.html