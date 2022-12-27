Гильдия Строителей СКФО поздравила детей Донбасса с Новым годом

Сегодня в пункт сбора новогодних детских подарков в музей «Россия моя история» сотрудники «Гильдии Строителей СКФО, совместно со строительными компаниями гильдии, привезли порядка 200 подарков для детей Донбасса.

«Все дети должны почувствовать атмосферу новогоднего праздника!» — заявили представители гильдии поздравив всех с наступающим новым годом, пожелав всем мира и благополучия.

Напомним, ранее на очередном заседании членов Гильдии было принято решение об открытии специального счёта для поддержки мобилизованных граждан. Члены Гильдии, представители строительных компаний поддержали принятое решение, за короткое время собрали средства и приобрели предметы и вещи первой необходимости для мобилизованных граждан республики.

В партию вошли продукты питания, теплая одежда, медицинские препараты, бензопилы и газовые горелки – все то, что необходимо военнослужащим в осенне-зимний период.

Как тогда отметил Президент Гильдии Али Шахбанов, строители оказали на сегодняшний день помощь на сумму более 10 миллионов рублей. И это только часть того, что будет направлено.

«Пусть наши бойцы чувствуют тепло родного края. Будут в тепле и сыты. Мы, находясь в тылу, будем им помогать и дальше. Чтобы они вернулись целыми и невредимыми с победой».

Источник: Дагестанская правда