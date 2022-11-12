«Гильдия строителей СКФО» отправила гуманитарную помощь дагестанским военнослужащим, участвующим в СВО

В партию вошли продукты питания, теплая одежда, медицинские препараты, бензопилы и газовые горелки – все то, что необходимо военнослужащим в осенне-зимний период.

Напомним, ранее на очередном заседании членов Гильдии было принято решение об открытии специального счёта для поддержки мобилизованных граждан. Члены Гильдии, представители строительных компаний поддержали принятое решение, за короткое время собрали средства и приобрели предметы и вещи первой необходимости для мобилизованных граждан республики.

Представители «Гильдии строителей СКФО» также встретились с министром промышленности и торговли РД Низамом Халиловым, чтобы ознакомиться с перечнем продукции дагестанских производителей и сотрудничать в рамках оказываемой помощи военнослужащимм.

Как отметил Президент Гильдии Али Шахбанов, строители оказали на сегодняшний день помощь на сумму более 10 миллионов рублей. И это только часть того, что будет направлено.

«Пусть наши бойцы чувствуют тепло родного края. Будут в тепле и сыты. Мы, находясь в тылу, будем им помогать и дальше. Чтобы они вернулись целыми и невредимыми с победой».

Вице-президент Гильдии Гаджи Гаджиев пожелал бойцам с присущим дагестанцам боевым духом защищать безопасность наших рубежей. «Мы гордимся вами и хотим, чтобы вы, находясь вдали от родного дома, чувствовали эту сердечную поддержку».

В свою очередь глава регионального исполкома ОНФ в Республике Дагестан Джамалудин Шигабудинов отметил, что эта помощь будет очень кстати. «Пусть наши бойцы, которые выполняют в зоне СВО боевые задачи, знают, что за ними стоит крепкий тыл. И все мы единым фронтом готовы им помогать».

Первая часть помощи от строителей Дагестана отправилась в 136 мотострелковую бригаду и в 77 полк морской пехоты.

Источник: https://dagpravda.ru/novosti/gildiya-stroitelej-skfo-otpravila-gumanitarnuju-pomosh-dagestanskim-voennosluzhash-im/