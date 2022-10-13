Гильдия строителей СКФО окажет помощь мобилизованным гражданам

Президент «Гильдии строителей СКФО» Али Шахбанов в рамках заседания объединения сказал о том, что будет оказана помощь мобилизованным жителям Дагестана. «Сегодня вся Россия сплотилась вокруг нашей армии. Как никогда прежде наша с вами поддержка важна стране», — сказал Шахбанов.

В рамках заседания выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов. В своём выступлении он особенно отметил роль дагестанских предпринимателей в оказании мобилизованным гражданам и их семьям необходимой помощи.

По итогу заседания было принято решение открыть специальный счёт для поддержки мобилизованных граждан. На собранные средства планируется приобрести амуницию, лекарства и продукты питания для мобилизованных дагестанцев. Сбор средств планируется начать в ближайшее время.