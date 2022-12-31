Гильдия Строителей СКФО направила очередную партию гуманитарной помощи участникам СВО

«Гильдия строителей СКФО» передала через Министерство промышленности и торговли РД очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в СВО, а также детям, проживающим на новых российских территориях.

В мероприятии приняли участие глава Минпрома Дагестана Низам Халилов и руководитель «Гильдии строителей СКФО» Али Шахбанов.

«Сегодня мы отправляем третью партию гуманитарной помощи нашим военнослужащим, которые участвуют в СВО и находятся сегодня на передовой. Нашим ребятам отправлены спальные мешки, термобелье, средства гигиены.

Кроме того, в преддверии Нового года нам хотелось порадовать и детей, проживающих в новых российских регионах. Для них мы приготовили новогодние подарки», — рассказал А. Шахбанов.

В свою очередь министр промышленности и торговли республики Н. Халилов отметил, что нашим военнослужащим сегодня всё хватает, но, несмотря на это, хотелось бы их поддержать.

«Сегодня ребятам не хватает тепла и присутствия родных и близких. И когда мы вот так уделяем им внимание, это для них очень ценно. Сотрудничество в этом плане с Гильдией у нас налажено хорошо, в этом направлении работаем слаженно», — добавил министр.

Источник: Дагестанская правда