Гильдия строителей СКФО наградила лучших

Награждение отличившихся работников отрасли прошло сегодня в Гильдии строителей СКФО в преддверии профессионального праздника — Дня строителя, который в этом году отмечается 14 августа. Наград удостоились 27 специалистов: архитекторы, инженеры, каменщики, сварщики и другие работники строительных организаций республики.

Предваряя награждение, президент Ассоциации Али Шахбанов призвал коллег качественно выполнять свою работу, постоянно повышать квалификации, быть конкурентоспособными, чтобы Дагестан имел мощный строительный потенциал, представленный членами гильдии. Шахбанов пожелал коллегам успехов и побольше подрядов.

«Сегодня со строительством сопряжены образование, туризм, медицина, сельское хозяйство, развитие дорог. Социальное благополучие населения напрямую зависит от жилищных и бытовых условий: водоснабжения и канализации, доступности объектов социальной инфраструктуры, общественных пространств.

Несмотря на сложную ситуацию, порожденную эпидемией коронавируса, обвала не произошло. Важнейшим инструментом, призванным изменить ситуацию, в частности, являются утвержденные Президентом страны национальные проекты. В них основную роль играет строительный комплекс. Мы уверены, развитие строительной отрасли, основанное на компетенциях всех участников строительного рынка и конкурентоспособности подрядных организаций, ориентированное на обеспечение комфорта и безопасности среды жизнедеятельности граждан, должно стать ключевым приоритетом в развитии Дагестана», — подчеркнул Шахбанов.

Работников отрасли также поздравили представители Рескома профсоюза работников строительства и промстройматериалов Республики Дагестан. Отмечено, что последние годы для отрасли выдались сложными в связи с коронавирусными ограничениями и санкциями со стороны Запада. Несмотря на это, участники рынка продолжают работу, и они с честью выстоят тяжёлые времена и выйдут из застоя.

Далее особо отличившимся сотрудникам из числа членов Гильдии строителей были вручены награды НОСТРОЙ, Российского союза строителей и Гильдии строителей СКФО, Рескома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

Источник: Дагестанская правда