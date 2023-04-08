«Гибель героя – наша общая боль»

Продолжаю публиковать материалы о жителях переселенческого села Чинар Дербентского района. Селу около 70 лет. здесь живут одной дружной семьёй даргинцы, табасаранцы, агульцы, азербайджанцы и лезгины. Родом из Чинара представители разных национальностей, добившиеся успеха и признания в республике и за её пределами. Это: генерал-лейтенант, даргинец Руслан Ибиев; педагог, Заслуженный учитель Дагестана, табасаранец Абдуразак Абдурашидов; педагог, Заслуженный врач Дагестана, агулец Расул Гаджимурадов; педагог, Заслуженный работник физкультуры РФ, мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, азербайджанец Азад Герейханов; Заслуженный врач Дагестана, лезгин Бахтияр Мустафаев. В зоне СВО России на Украине погибло четверо уроженцев Чинара. Про чинарцев Шамиля Абдулалиева и Джафара Абдурашидова были уже статьи. Сегодня речь пойдёт о Шамиле Кадиеве.

Кадиев Шамиль Рамазанович родился 27 июня 1991 года в селе Чинар Дербентского района. С 1997 по 2008 гг. учился в Чинарской средней школе №2. Классный руководитель – Магарамова Алмина Азимовна. 9 ноября 2014 года был призван на срочную службу в ряды ВС РФ. Службу проходил в воинской части, дислоцированной в посёлке Лагунное на острове Кунашир Сахалинской области. Тут же Шамиль и заключил свой первый контракт о прохождении военной службы.

14 июня 2022 года был командирован в Донецкую и Луганскую области. Он героически погиб 10 февраля 2023 года под Угледаром при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО).

Указом Президента России В. Путина Шамиль Кадиев за проявленные героизм и мужество награждён орденом Мужества (посмертно).

Соболезнования семье и близким героя выразил Глава Дербентского района Мавсум Рагимов от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, Правительства РД, жителей Дербентского района.

«Мы прощаемся с достойнейшим чинарцем, патриотом, который отважно сражался и отдал жизнь за Родину, за наших братьев и сестер, за мирное небо России для нас и наших детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего Шамиля Кадиева», — отметил Глава района.

В такие тяжелые моменты мы выступаем единым фронтом. Каждый военный на передовой – защитник нашей страны и народа. Наш общий герой! Его гибель – наша общая боль. Светлая память о павших воинах сохранится в наших сердцах.

Слова соболезнования родным и близким также выразили заместители главы: Садир Эмиргамзаев, Сафтар Саттар-заде, Эльман Аллахвердиев, глава села Чинар Азад Герейханов, председатель Совета имамов Дербентского района Адиль-Хаджи Каибов.

Кадиев Шамиль родом из села Цирхе Агульского района. Родители: Кадиев Рамазан Кадиевич, мать Кадиева Жумай Шафиевна. Среди дедушек и бабушек только мать отца родом из даргинского села Амух Агульского района, остальные – из села Цирхе.

Сулейман Магомедов