Герою из Дагестана в госпитале Санкт-Петербурга вручили сразу две награды за храбрость, доблесть и мужество

Гвардии майор Борис Маидов из дагестанского села Магарамкент начинал СВО в звании капитана. Ему поручили командовать мотострелковым взводом. В одном из боёв получил ранение. Вылечился, снова отправился на фронт. К своим бойцам, которых очень берёг. Получил звание майора в конце лета, продолжал громить врага.

В одном из боёв получил очень тяжёлое ранение. За его жизнь боролись лучшие военные врачи. Спасли. Помогла встать на ноги и мама героя Зильфи Абдулганиевна. Буквально живёт в госпитале — поддерживает сына. А на днях гвардии майору Маидову торжественно вручили заслуженные награды — орден Мужества и медаль «За боевые отличия». Кроме того, генерал-полковник запаса Павел Лабутин подарил ему свою книгу «Судьба генерала», пожелав стать генералом.

Благодаря таким отважным воинам, умелым офицерам держится и побеждает многонациональная Россия!