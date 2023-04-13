Героями не рождаются — героями становятся

Глава Республики Дагестана Сергей Меликов о Герое России: «Сила духа российского воина — непобедима!»

«Дагестан дал стране ещё одного, седьмого Героя России – это высокое звание присвоено нашему земляку Шамилю Магомедову из Тарумовского района. К сожалению, посмертно.

Старший лейтенант был командиром мотострелкового взвода, с первых дней участвовал в спецоперации. Получил ранение, но, несмотря на это, вернулся на фронт. Взвод Шамиля попал в окружение в селе Борщевая Харьковской области. Два дня ребята держали оборону, а на третий – украинские националисты пошли в атаку.

Тогда дагестанский герой поднял гранатомёт на крышу здания и стал обстреливать противника, давая возможность своим сослуживцам отойти.

Шамиль погиб, но память о человеке с несгибаемым характером, истинном патриоте и самоотверженном товарище мы сохраним навсегда.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким этого отважного парня. Своим поступком он доказал, что сила духа российского воина непобедима!»