Героями не рождаются, героями становятся

Исаев Амирхан Асланович, 1999 года рождения, уроженец села Самур Магарамкентского района. Родился в семье учителей, выходцев из селения Буркихан Агульского района Дагестана.

После окончания местной школы поступил на факультет Правоохранительного права Колледжа экономики и права в Дербенте. В 2019 году был призван в ряды Российской Армии. Он проходил службу в ВС России в Читинской области. В ходе срочной службы заключил контракт и продолжил службу в поселке Домна Читинской области. В мае 2022 года был командирован на Украину в Херсонскую область, где служил связистом.

29 июля 2022 гада Амирхан погиб вместе со своими товарищами в поселке Брилевка Херсонской области во время обстрела.

Указом Президента РФ от 15 августа 2022 года награжден Орденом мужества (посмертно).

По словам Аслана Исаева, Амирхан с самого детства любил переодеваться в военного, просил сфотографировать его с каждым полицейским. После школы он решил стать ближе к своей мечте и поступил на факультет Правоохранительного права.

Однако позже решил, что хочет служить на благо своей страны. Пошел в армию, позже служил по контракту, а к тому времени, когда срок его контракта подходил к концу, началась спецоперация.

«Сын сказал мне, что поедет на спецоперацию, но попросил не говорить ничего матери. Я пытался переубедить его, но знал, что это бесполезно. Лишь сказал: «Сын, ты вправе сам принимать решения». Так он и уехал в Херсонскую область.

Я был спокоен, потому что он часто звонил и писал. Но в один день он отправил голосовое сообщение и предупредил, что какое-то время может остаться без связи. Тогда я сразу почувствовал, что слышу своего сына в последний раз. Через 8 часов мне позвонил его товарищ и сообщил о случившемся», — вспоминает отец.

Игит аскерас

Аскерарин удигь гьаеф,

Командирдин удигь гьаеф,

Гьанас буюрмиш акьучин,

Зун агъай, удигь аеф.

Мертте зав дуньяйил хьас,

Душмандиккес инсан азад акьас,

Хьеалди душман даес,

Джандилас гъил гъушу аскер.

БатIарвелдиас мас адава,

Игитвелдин ухьттан аскер.

ДегIвин удигь гъузу зурба,

Хъуттурфу ул дарцIа аскер

Дадахъай вун гъургъуна,

ГIерзар вун акьундава.

Телефон вун хъадихьуне,

Чун бизар мева пуна.

Са муя сеIетилас

Дадас хабар адине,

Ве валад кIине пуна,

КIаре хабар рукьуне.

Ягъан Iекв улис даргвай,

Архьуне дад рекъериъ

Унхьу хабарихъ хъудугъай,

Рукьуне ге Херсондиъ.

Вун руцудегьен мукьарил

Гуллайин ун амегьан?

Вун улар йирхIу мукарил

РуьхI але зад амегьан?

Магомедова Патимат, с. Буркихан