Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова приняли почетным членом Союза писателей России посмертно

Об этом сообщил Председатель Союза писателей России Николай Иванов на митинге в рамках «Гамзатовских дней» в Махачкале.

«Наш славный воин, наш сын Гаджимагомедов Нурмагомед Энгельсович точно также был окружен уже новоявленными фашистами и точно также ему сказали — сдавайся, и точно также как Усем Абдухаид он сказал, что русские не сдаются, и подорвал себя гранатой.

Разница между двумя этими подвигами ровно 80 лет.

Разница между этими офицерами ровно то, что Усем Абдухаид уже был членом Союза писателей России, а Нурмагомед только-только начал писать стихи и очень любил цитировать Расула Гамзатова.

Мы на пленуме Союза писателей России впервые, не то что в нарушение нашего Устава, а по велению сердца, приняли решение принять в Почетные члены Союза писателей России Гаджимагомедова Нурмагомеда Энгельсовича посмертно.

Он не успел издать книг, он не успел стать общезначимым поэтом, но он стал великим гражданином — он стал героем.

Мы выписали этот билет, и теперь он член Союза писателей России. Мы помним эти имена, мы помним, что Дагестан — это родина героев, Дагестан — это родина поэтов, Дагестан — это Россия!», — сказал он в своем выступлении.