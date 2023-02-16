Героя России Эседуллу Абачева чествовал Табасаранский район

Герой России, командующий 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Эседула Абачев 16 февраля краткосрочно посетил Табасаранский район, который подготовил ему насыщенную торжественную программу. У стелы на въезде в район его встретили администрация муниципалитета, представители НС РД, депутаты и учащиеся школ.

С его участием здесь прошло возложение цветов к мемориалу воинам ВОВ, далее его пригласили на фестиваль в честь героев-табасаранцев в КДЦ, где приняли участие участники различных боевых действий, активисты молодёжи и волонтеры.

В заключение он совместно с главой Магомедом Курбановым посетил семью военнослужащего, погибшего в СВО — Магомеда Абдуризаева. При встрече с родителями воина, Эседулла Абачев пообещал оказать содействие в получении третьего ордена Мужества, к которому был представлен Магомед, однако погиб до его получения.