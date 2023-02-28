Герой спецоперации Z

Взвод морских пехотинцев под командованием сержанта Сабира Гаджимусаева действовала в составе штурмового подразделения российских войск и выполняла боевую задачу по освобождению населенного пункта от украинских националистов.

Используя отвлекающий маневр, группа Гаджимусаева зашла в тыл ротного опорного пункта националистов. При поддержке минометной батареи и артиллерийских подразделений его взвод молниеносно ворвался в укрепления противника, застав его врасплох. В ходе боя сержант Сабир Гаджимусаев лично уничтожил до пять националистов.

Данный маневр позволил взять штурмом опорный пункт, сдерживающий наступление наших основных сил. В результате того, что противник был выбит из опорного пункта, российским подразделениям удалось стремительно прорвать оборону националистов и освободить населенный пункт.

Отметим, что боец Сабир Гаджимусаев родом из цахурского села Мухах Рутульского района.