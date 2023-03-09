Герой России — Загид Загидов: «Знаю давно Хархачаева, но не согласен с его высказыванием»

«Знаю давно Алиасхаба Хархачаева, он много проводит работы по патриотическому воспитанию, работу с молодежью, но не согласен с его высказыванием, который чуть ли не предъявляет, что глава республики намерен уничтожить Дагестан. И это он высказывает человеку, который посвятил свою жизнь служению Родины, обеспечению безопасности и мира граждан Российской Федерации. В 1999 году в том числе благодаря усилиям Сергея Алимовича Меликова нам удалось победить терроризм.

Сергей Меликов не чуждый человек для нашей республики, а человек который потерял сына при выполнении боевого задания, в борьбе с бандитизмом и терроризмом в Дагестане. И сегодня, когда проводится специальная военная операция Глава республики уделяет большое внимание семьям участникам СВО.

Он также лично встречается с каждой семьей погибших в зоне СВО военнослужащих. Первым в России создал фонд «Все вместе» для помощи семьям погибших военнослужащих, а также Центр социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей в Дагестане, где оказывают персональную и адресную поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. И когда необходимо нам всем объединиться вокруг одной цели по завершению специальной военной операции подобного рода высказывания не к лицу руководителю фонда Имама Шамиля. Я полностью поддерживаю действия Главы Республики Дагестан. Считаю, его нахождение во главе Республики Дагестан благом для Дагестана и дагестанцев», — сказал Загид Загидов.