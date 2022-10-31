Герой России Руслан Курбанов посетил Табасаранский район

30 октября 2022 года в Табасаранский район Дагестана приехали дорогие гости. Свой родной муниципалитет посетил Герой России Руслан Курбанов и Герой России, уроженец Ахтынского района, Энвер Набиев, а также руководители министерств и ведомств республики.

Встретиться и поздравить Руслана Курбанова хотели буквально все жители Табасаранского района и для его приезда была подготовлена богатая торжественная программа. В родном для Героя селе Татиль, мероприятие прошло на территории школы, в завершении которого Руслан Курбанов и Энвер Набиев возложили венки у памятника уроженцам Татиля, участникам Великой Отечественной войны.

Завершилась поездка встречей Героя России Руслана Курбанова с активом района.