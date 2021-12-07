Герой России из агульского народа

9 декабря Россия отмечает праздник — День Героев Отечества. Этот день объединяет в себе весь исторический опыт и славные подвиги российского народа. В Дагестане звание Героя России получили 37 человек. Дагестан гордится самым большим числом Героев России.

Этот праздник объединяет в себе весь исторический опыт и славные ратные традиции Вооруженных сил России, историю воинских подвигов.

В этот день мы чествуем людей, совершивших подвиг, внесших неоценимый вклад в развитие своей страны и малой Родины.

Среди героев России, которых мы поздравляем в этот день, и рожденный на Агульской земле Герой Российской Федерации Зулкаид Гусейнович Каидов.

Зулкаид Гусейнович родился 29 ​ января 1968 года в селе Буршаг Агульского района. С 1996 года служит в ФСБ. Высокопоставленный офицер ФСБ, Герой России Зулкаид Каидов является организатором ряда контртеррористических операций на Северном Кавказе, за что неоднократно награждался орденами и медалями.

Указом Президента РФ в 2009 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Зулкаиду Гусейновичу Каидову присвоено звание Героя Российской Федерации.

9 декабря 2019 года Зулкаид Гусейнович Каидов был приглашен на торжественный прием в Кремль, на котором выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что государство всегда помнит о тех, кто героически выполнил свой долг.

12-13 июня 2021 года на малой родине героя, в Агульском районе, прошло открытое Первенство по дзюдо, посвященное Герою России Зулкаиду Каидову.

В церемонии официального закрытия турнира приняли участие Герой России Зулкаид Каидов, глава Агульского района Закир Каидов, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, министр спорта РД Сажид Сажидов, заместитель министра здравоохранения РД Мазай Рамазанов, государственные деятели и именитые спортсмены, а также гости из соседних районов.

В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из городов и районов Дагестана, Ставрополья, Орловской области и города Москвы. Юные спортсмены приехали на соревнования не только ради участия, но и для того, чтобы познакомиться с Героем, чьё имя носит турнир.

Этот день особо чтят в многодетной семье Каидовых. В уважении и трудолюбии воспитали шестерых детей родители Героя Российской Федерации Зулкаида Каидова супруги Гусейн и Зувижат, которые проживают в браке вот уже 57 лет.

«Родители воспитали нас с малых лет в уважении к старшим, женщине, труду и ответственности», — говорит немногословно Зулкаид Гусейнович.

Герои. Их имена навечно занесены в историю России. Они не жалели себя на полях битвы за родное Отечество. Наш долг помнить и не забывать об этом.



Абдурахман Манафов