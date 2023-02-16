Герой России и ЛНР Эседулла Абачев посетил Табасаранский район

Герой России и ЛНР, командующий вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР генерал-майор Эседулла Абачев посетил Табасаранский район.

У стелы при въезде в район генерала Абачева встретили традиционными хлебом и солью.

Делегация во главе с Героем России почтила память павших во время Великой Отечественной войны защитников отечества, возложила цветы и венки к мемориалу в Парке Победы.

В Доме культуры села Хучни состоялась встреча.

Абачев обратился к собравшимся:

«Я горд нашими ребятами — дагестанцами, табасаранцами, с первых дней спецоперации и по сей день проявляющими стойкость и мужество в бою. Не сомневаюсь, с такими людьми мы непременно одержим победу. И ее мы тоже отпразднуем здесь, с вами. Нам действительно легче воевать, наступать и уничтожать врага, когда мы чувствуем такую поддержку с тыла. И нам это удается, я с гордостью об этом заявляю. Но, к сожалению, войны не бывает без потерь. Утешает, что потери врага превышают наши в десятикратном размере.

Смелость и твердость духа, героические поступки наших земляков на высоком счету. Я благодарен судьбе, что родился именно среди вас. Спасибо нашему табасаранскому народу за достойное воспитание, молодежи, всем причастным – за активный вклад в победу. Мы идем только вперед, как завещали нам предки», — отметил генерал.