Герой-орденоносец из Курага

Ветеран ВОВ Магомед Даудов родился в 1913 году в селе Кураг Агульского района Дагестанской АССР. 15 января 1941 года был призван в армию Хивским РВК и ушел на войну. Участвовал в боях за взятие Кенигсберга и в штурме Берлина. За воинскую доблесть и отвагу красноармеец Магомед Даудов награжден двумя Орденами Славы, Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами и медалями.

Во время сражений был ранен и контужен. В 1945 году, после Победы, вернулся в родное село и работал заведующим молочно-товарной фермы. Был женат на Галимат Османовой. Вместе вырастили и поставили на ноги 10 детей.

Вечная память и слава герою-орденоносцу за Победу! Помним и чтим!

Абдурахман Манафов